Они всегда и везде рядом с нами - наши бабушки и дедушки, мамы и папы ❤️ И мы всегда им благодарны - за жизнь, за мирное небо, за страну, в которой живём, за эмоции. В нашем округе проживают более 52 тысяч людей красивого серебряного возраста 👵👨🏻‍🦳 и сегодня их праздник - День пожилого человека. Среди них наши долгожители: шестеро в этом году отметили 100-летний юбилей, 68 человек отпраздновали 95-летие, 145 красногорцев - ровесники Подмосковья и отметили 90-летие 💪👍 От всей души желаю вам, дорогие наши пенсионеры и ветераны, здоровья, жизненной энергии, побольше радостных событий и активного долголетия 😊 А торжественно отмечать будем завтра. Приглашаю всех желающих на праздничный концерт в честь праздника, который состоится 2 октября в 15:00 в ДК #Подмосковье @dkpodmoskovie 🎈 И ещё. Позвоните, пожалуйста, родителям, бабушкам-дедушкам, а если они рядом - обнимите их и скажите, как сильно вы их любите 💓💓 #красивыелюди #живитедолго 🍀#ДолголетиеМО #ДолголетиеКрасногорск #НашеПодмосковье