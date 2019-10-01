РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Свыше 52 граждан пожилого возраста живут в подмосковном Красногорске, шестеро из них в нынешнем году справили 100-летие, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, в котором поздравила горожан «серебряного возраста» с Днем пожилого человека и пожелала им здоровья, жизненной энергии и активного долголетия.

«В нашем округе проживают более 52 тысяч людей красивого серебряного возраста, и сегодня их праздник – День пожилого человека. Среди них наши долгожители: шестеро в этом году отметили 100-летний юбилей, 68 человек отпраздновали 95-летие, 145 красногорцев – ровесники Подмосковья и отметили 90-летие. От всей души желаю вам, дорогие наши пенсионеры и ветераны, здоровья, жизненной энергии, побольше радостных событий и активного долголетия», – написала глава Красногорска.

Она добавила, что торжественное мероприятие ко Дню пожилого человека состоится в Красногорске 2 октября в 15:00 в ДК «Подмосковье».