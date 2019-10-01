РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с жителями дома №22 микрорайона Павлино подмосковной Балашихи и сотрудниками управляющей компании ООО «Прогрессжилсервис» высадили кленовую аллею из 15 деревьев, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Весной жители микрорайона Павлино обратились к областному депутату за помощью в устранении стихийной стоянки на газоне за их домом №22. Автовладельцы, паркуясь вдоль пожарного проезда, раздавили кусты и разбили весь газон. На этом месте и были высажены 15 кленов.

«Главное, что мы посадили эту небольшую кленовую аллею все вместе. Деревья у нас хоть и молодые, но высотой более полутора метров, и ствол уже сформирован, так что они быстро наберут рост и хорошо приживутся. А водители, надеюсь, будут аккуратнее, паркуя свои авто», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил жителей и работников управляющей компании за помощь и отметил, что в Павлине, с учетом новой застройки и ростом числа автомобилей, необходимо также оборудовать дополнительные парковочные карманы при проведении комплексного благоустройства дворовых территорий.