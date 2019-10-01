РИАМО – 1 окт. Более 75% опрошенных потребителей удовлетворены качеством услуг в сфере культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

В соответствии со стандартом развития конкуренции в Московской области повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг является одним из принципов развития конкуренции.

«Комитет инициировал опрос на портале «Добродел» о качестве услуг в сфере культуры в Московской области, в котором проголосовало более 1,2 тысячи человек», – заявила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она подчеркнула, что это в два раза больше, чем в прошлом году.

«Итоги опроса показали, что более 76% опрошенных потребителей удовлетворены качеством услуг в сфере культуры. Более 61% опрошенных получают информацию о культурных мероприятиях по интернету (рост 4% по сравнению с итогами 2018 года)», – уточнила Волкова.

Для участников опроса наиболее значимыми критериями при выборе организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, являются цены на услуги, наличие сайта или информационного портала с актуальной информацией, а также удобное время для посещения.