РИАМО - 1 окт. Комплексы по переработке отходов (КПО) планируют открыть в подмосковных Егорьевске и Коломенском округе до конца 2019 года, всего на территории региона намерены создать 12 таких комплексов, три из них уже работают, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Восемнадцатого октября мы будем открывать комплекс по переработке отходов «Мячково» в Коломенском городском округе. Также в этом году откроется такой же комплекс и в Егорьевске. Скорее всего, это произойдет 1 ноября. Вся Московская область ждет открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%», - сказал Хромушин в эфире телеканала «360».

Он добавил, что строительство КПО позволит разгрузить мусорные полигоны на территории Московской области, где сейчас находится около 10 миллионов тонн отходов - около 20% всего мусора в стране. Через три года на подмосковных полигонах должно захораниваться не более 600-700 тысяч тонн отходов.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.