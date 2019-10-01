РИАМО – 1 окт. Два центра для встреч старшего поколения в рамках исполнения инициированной губернатором Подмосковья программы «Активное долголетие» открылись в Реутове, еще один заработает до конца года, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Встречи пенсионеров в рамках программы «Активное Долголетие» в Реутове за короткое время успели стать традиционными. В городе для представителей старшего поколения проводятся бесплатные тренировки по различным видам физкультурных дисциплин, работают компьютерные курсы и творческие секции по интересам. Для координации подобных встреч открыты два центра на улице Войтовича, дом №3 и улице Новая, дом №3», – говорится в сообщении.



По данным Реутовского информагентства, до конца текущего года в Реутове заработает еще один центр – на Юбилейном проспекте, дом №30. Он призван охватить жителей близлежащего микрорайона.



За время реализации проекта многие виды активностей для пенсионеров Реутова успели стать традиционными. Еженедельно в городском парке «Фабричный пруд» проходят встречи участников клуба скандинавской ходьбы, популярностью пользуются физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога. Также проводятся бесплатные консультации врачей и экскурсии по городам Подмосковья.



Накануне представители старшего поколения из других муниципалитетов Московской области побывали на экскурсии по исторической части Реутова. Группа из 26 человек в течение 1,5 часов знакомились с памятными местами самого близкого к столице подмосковного муниципалитета. Они посетили сквер с крылатой ракетой «Метеорит», ставший символом реутовского градообразующего предприятия – АО «ВПК «НПО машиностроения», храм святой Троицы, Реутовскую мануфактуру, мемориал Славы и другие достопримечательности.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана для исполнения майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.