РИАМО - 1 окт. На 2019 год в Богородском округе запланировано расселить из аварийного жилья 400 человек из 172 помещений, на 2020 планируется переселить 98 человек, данные вопросы обсудили на совещании Минмособлстроя с администрацией Богородского городского округа и представителями застройщика ООО СК «Фаворит Девелопмент», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь аварийного фонда, запланированного к расселению в 2019 году, составляет более 5,89 тысячи квадратных метров. Чтобы реализовать целевой показатель, уже заключено 172 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений в строящемся доме, расположенном по адресу: Богородский городской округ, город Ногинск, улица Юбилейная, 16А. Застройщик уже подал заявку на постановку объекта на кадастровый учет.

«На встрече также речь шла о расселении 98 жителей из 35 жилых помещений общей площадью 1352,7 квадратных метра в 2020 году. На сегодняшний день заключено 12 муниципальных контрактов, предусматривающих расселение 29 жителей из 12 аварийных жилых помещений общей площадью 363,7 квадратных метра», - отмечается в материале.

В то же время на данный момент больше внимания обращено на выполнение целевых показателей 2019 года. Администрации Богородского округа и застройщику ООО СК «Фаворит Девелопмент» рекомендовали провести актуализацию информации по реализации показателя, а также подготовить и направить соответствующий план-график в министерство строительного комплекса Московской области.