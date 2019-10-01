РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Стали известны пять тем, по которым учащиеся 11-х классов школ подмосковного Подольска в текущем учебном году напишут итоговые сочинения и изложения, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Утверждено пять открытых направлений тем сочинений на 2019-2020 учебный год: «Война и мир» – к 150-летию великой книги Льва Толстого, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до начала экзамена», – говорится в сообщении.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет» – «незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Итоговое сочинение в случае предоставления его при приеме в вузы действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут снова написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году – 4 декабря. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.