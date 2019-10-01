РИАМО - 1 окт. Территориальное управление Росимущества в Московской области подписало распоряжение о передаче семи автомобильных дорог и 25 земельных участков из федеральной в региональную собственность, сообщается на сайте Росимущества.

«Объекты закреплены на праве оперативного управления за ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», - уточняется в материале.

Так, в государственную собственность Московской области передадут участки автодорог М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара - Уфа-Челябинск, М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда - Архангельск, а также участки Рублево-Успенского и Ильинского шоссе.

Кроме того, в собственность Подмосковья перейдут земельные участки в Бронницах, Раменском, Коломенском округе, Красногорске и Одинцовском округе, расположенные рядом с автомобильными дорогами.