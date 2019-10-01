РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проверил качество ремонта межпанельных швов в многоквартирном доме на Кооперативном проезде в Подольске, в ходе которого у жительницы образовалась трещина в стене квартиры по несущей стороне, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

Комиссионный выезд провели во вторник на основании поступившего в адрес депутата обращения жительницы дома №3 на Кооперативном проезде. В ходе ремонта межпанельных швов дома в ее квартире появилась трещина по несущей стене. Помимо Максимовича дом обследовали первый зампред совета депутатов Подольска Любовь Ушанева, председатель ТСЖ «Кабельщик» Алексей Мануев, представители МКУ «Окружное хозяйство», руководитель подрядной организации ИП «Бурин» Евгений Бурин и сама заявительница.

«В результате выявлено, что подрядная организация приступила к ремонту межпанельных швов в июле и уже завершает их. В частности, сделала частичную первичную герметизацию и утепление швов – из 4 тысяч метров выборочно заменила и уплотнила 200 метров швов. Когда монтаж закончили, чистые пазы заполнили утеплителем, а стыки раствором, загерметизировав извне. Нарушений в произведенных работах не обнаружено», – сказал Максимович.

В ходе осмотра квартиры заявительницы комиссия установила, что частичное деформирование внешней стеновой панели по штукатурному слою произошло из-за общей деформации дома. Заявительнице рекомендовали обратиться в ТСЖ для включения ремонта несущей панели в план-смету капитального ремонта МКД на 2020 год.