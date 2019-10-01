РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В Подольске во вторник закрылся сезон фонтанов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Начиная с 1 октября все фонтаны консервируют – готовят к зиме. Из чаш сливают воду, потом их чистят и накрывают защитными сооружениями», – говорится в сообщении.

Всего в Подольске семь фонтанов. Светодинамический игровой фонтан «Салочки» расположен на бульваре имени Карелова. Также два фонтана находятся в микрорайоне Климовск, в том числе фонтан-торнадо за ДК «Машиностроитель».

Возле остановки «Кинотеатр «Родина» есть фонтан со скульптурной композицией «Наташа Ростова и Андрей Болконский». Также фонтаны установлены возле ДК «Октябрь», в сквере Поколений и в парке имени Талалихина.