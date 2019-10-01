РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 окт. Прививочная кампания стартовала в подмосковных Котельниках в начале сентября, за это время прививку сделали более 3,5 тысячи жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Более 3,5 тысячи жителей приняли участие в прививочной кампании, из них 1500 – дети. Вакцинация активно проходит на предприятиях города и в социальных учреждениях. Так, от гриппа уже привились 600 сотрудников предприятий, среди них: «Глобус», «Зельгрос», «Макдоналдс», «Спецтранс» и другие», – говорится в сообщении.

Большую работу в рамках вакцинации проводят в образовательных учреждениях. На данный момент от гриппа привились 755 школьников, 678 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет и 526 сотрудников сферы образования и медицины.

Прививочная кампания продлится в Котельниках до 1 ноября.