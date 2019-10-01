РИАМО - 1 окт. Дорожная ситуация в Москве осложнилась вечером во вторник из-за дождя, плохой видимости и продолжающихся работ на МКАД и радиальных магистралях, сообщается в Twitter-аккануте ЦОДД.

«Работы ведутся на внешней стороне 34-го километра МКАД, на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе, Ленинградском шоссе», - уточняется в сообщении.

В настоящее время наблюдаются затруднения на внешней стороне Садового кольца от Новинского бульвара до Земляного Вала, на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Ярославского шоссе.

«На магистралях в область тоже сложно на Профсоюзной и Липецкой улицах, Волоколамском и Ленинградском шоссе», - добавили в ЦОДД.

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в столице в семь баллов из десяти возможных.