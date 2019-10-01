РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. На нескольких улицах в микрорайоне Востряково подмосковного Домодедова 4 октября с 9:00 до 17:00 ожидается отключение электричества, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по выправке опоры ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Востряково, улицы 2-я Одинцовская, Кирова, Одинцовская, Пушкина, Чехова», – говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.