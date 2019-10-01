РИАМО - 1 окт. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Капустина, погибшего во вторник, сообщается на сайте СК РФ.

«Сегодня у стен Следственного комитета при исполнении служебного долга погиб наш товарищ – полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин. Офицер выполнял свои обязанности по организации личного приема граждан, когда присутствующий там мужчина хладнокровно ударил его ножом в спину», — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что офицеру было всего 42 года.

«Всю свою жизнь, начиная с институтской скамьи, он посвятил служению обществу, государству и справедливости. Упорство и вера в силу закона стали слагаемыми успешного выполнения поставленных перед ним задач на службе в органах внутренних дел, прокуратуре и Следственном комитете Российской Федерации», — добавил председатель СК.

Также он отметил, что Капустин не растерял годы службы человеческих качеств, обладал огромным опытом и знаниями, всегда был тактичен и болел душой за порученное дело. Его трагическая гибель — ощутимая потеря для ведомства, его имя войдет в когорту офицеров, отдавших жизнь за свою принципиальность и честность.

Бастрыкин пообещал, что супруга и маленький сын погибшего не останутся без поддержки.

«Ни одно преступление против тех, кто стоит на страже интересов граждан и государства, тем более столь дерзкое, не должно оставаться безнаказанным. Нашими следователями в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры, чтобы досконально установить картину произошедшего. Действия нападавшего, как и все связанные с этим обстоятельства, получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству», — заключил он.

Преступление было совершено во вторник днем у приемной ведомства в Техническом переулке. Мужчина с ножом напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина. Пострадавший был экстренно госпитализирован для проведения операции, но его жизнь спасти не удалось.

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