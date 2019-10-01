РИАМО - 1 окт. За сентябрь в министерство строительного комплекса Московской области поступило 155 обращений от граждан, при этом большая часть из них — это вопросы расселения аварийного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - отметил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

По его словам, обращения граждан направляются в министерство через Центр управления регионом (ЦУР). Специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных, используя установленные в доме правительства региона уникальные информационные системы.

По итогам работы в сентябре 61 обращение в Минстрой касалось вопросов расселения аварийного фонда. На втором месте проблемы строительства объектов социального назначения — 39 обращений. Остальные заявки были перенаправлены в другие ведомства, так как не относилась к компетенции министерства.

С начала 2019 года в адрес министерства строительного комплекса Московской области было направлено 1832 обращений граждан.