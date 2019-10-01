РИАМО - 1 окт. В деревне Маслово городского округа Солнечногорск намерены провести капремонт учебно-оздоровительного комплекса «Лесное озеро», накануне Главгосэкспертиза РФ провела проверку достоверности определения сметной стоимости его капремонта, по итогам которой было выдано положительное заключение, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая площадь здания, которое планируется отремонтировать, составляет более 7,09 тысячи квадратных метров. Оно располагается рядом с Истринским водохранилищем в 50 километрах от столицы.

«Пятиэтажное здание лечебного корпуса «Лесного озера» с цокольным этажом и надстройкой на кровле было построено в 1959 году. Его конструктивная схема представляет собой рамно-связевый каркас, стены выполнены из кирпича и керамзитобетонных плит», - отмечается в сообщении.

Проект капремонта предусматривает обновление и утепление фасада, обустройство отделочного слоя из тонкослойной штукатурки, замену оконных и дверных блоков, а также витражного остекления. Кроме того, будут отремонтированы терраса и приямки.

Финансировать капремонт будут из федерального бюджета и собственных средств застройщика - ФГОБУ «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации».