РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита в школу №8 в микрорайоне Кучино Балашихи обсудил предстоящее строительство новой пристройки к образовательному учреждению, работы планируют начать в текущем году, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с директором школы Тамарой Волошиной, муниципальными депутатами Сергеем Яковлевым и Сергеем Шарапоновым осмотрел площадку под пристройку и провел рабочее совещание.

«К школе №8 на улице Юннатов запланировано строительство четырехэтажной пристройки на 600 мест с большим спортивным, актовым залом, пищеблоком и теплым переходом между старым и новым зданиями. Также на территории учреждения будет размещена новая спортплощадка, в том числе с тренажерами для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», – сказал Ефимов.

Он отметил, что средства на строительство выделены из регионального и местного бюджетов. Аукционы проведены. Уже в текущем году после оформления всей документации подрядная организация зайдет на площадку и приступит к работам.

Тамара Волошина рассказала, что пристройка к школе очень необходима, учитывая, какими темпами разрастаются ближайшие к Кучино микрорайоны.

«У школы два здания: на улице Юннатов и Смельчак. В прошлом учебном году у нас обучалось 1720 человек, а в этом – уже 1900. Это не только нагрузка на педагогов, но и неудобство для самих ребят, которые посещают школу во вторую смену. Так что новую пристройку мы ждем с нетерпением», – отметила Волошина.

Подводя итоги совещания, Тарас Ефимов попросил муниципальных коллег отслеживать ход возведения объекта.

«Строительные работы будут проходить на территории действующей школы, поэтому необходимо, чтобы площадка была огорожена глухим забором и учащиеся не имели доступ к ней», – заключил Ефимов.

По контракту ввод здания пристройки в эксплуатацию запланирован на 2020 год.