РИАМО - 1 окт. В отношении дачного потребительского кооператива (ДПК) «Тихая заводь» возбуждено дело о административном правонарушении по факту сброса неочищенных сточных вод , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Одноименный коттеджный поселок находится в деревне Куртниково городского округа Истра — в границах второго пояса санитарной зоны охраны Истринского гидроузла. Сотрудники АО «Мосводоканала» выявили факт сброса неочищенных стоков. Они же передали данные в Минэкологии региона.

«В ходе проверки установлено, что с территории поселка выведена труба, по которой сточные воды сбрасывались на рельеф местности. Точка сброса расположена в 350 метрах от Истринского водохранилища, что создает угрозу загрязнения водного объекта», - отмечается в материале.

По результатам исследования взятых проб было выявлено превышение массовых концентраций аммоний-ионов и фосфат ионов. Представители ДПК вызвали в Минэкологии. Кооперативу может грозить административная ответственность в виде штрафа в размере до 250 тысяч рублей.