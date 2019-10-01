РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. Одной из площадок для проведения ежегодной акции «Географический диктант» станет Молодежный центр «Спутник» в Домодедове, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

27 октября Русское географическое общество проводит Пятую ежегодную международную просветительскую акцию «Географический диктант». Целью диктанта является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

«На территории городского округа Домодедово организатором проведения диктанта впервые выступает Домодедовское местное отделение Московского областного отделения Русского географического общества совместно с Молодежным центром «Спутник», МКЦ «Победа» и поисковым отрядом «Истокъ», – говорится в сообщении.

Диктант состоится в 12:00 по адресу: Домодедово, улица Текстильщиков, строение 1/1, 1 этаж.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту: diktant@dorgo.ru и указать в нем свои ФИО, возраст и номер контактного телефона. Задать вопросы организаторам мероприятия можно по той же электронной почте или по телефону +7(926)579-95-20.