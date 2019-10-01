РИАМО – 1 окт. Терапевт, диетолог, автор серии книг «Вальс гормонов» Наталья Зубарева предостерегла покупателей, которые ориентируются на надпись «Без добавления сахара» при покупке сладостей, сообщает aif.ru.

«А что в качестве альтернативы (сахару – ред.)? Вредный сахарозаменитель? Или фруктоза, основными источниками которой в пищевой промышленности являются тот же сахар и дешевый пищевой сироп, получаемый из кукурузы. Фруктоза даже опаснее для организма, чем сахар, и регулярное употребление продуктов с этим ингредиентом приводит к развитию метаболического синдрома и ряда прочих заболеваний», - сказала Зубарева.

Она также предупредила, что десерты «для диабетиков» и подобные им зачастую калорийнее, чем обычные. По мнению эксперта, наиболее безопасный натуральный подсластитель — это стевия.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ рассказали, что для здоровья сердца следует ограничить употребление сахара, выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты. Полезны для сердца курага, фасоль, кукуруза, орехи, хлеб с отрубями, а также овощи и фрукты.

Сохранить здоровье этого важнейшего органа поможет и отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы.