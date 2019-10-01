РИАМО - 1 окт. В Пущине и еще 44 муниципалитетах Подмосковья завершены на 100% работы по благоустройство дворов, запланированные на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Всего в 2019 году планировалось благоустроить 1,36 тысячи дворовых территорий. Кроме того, планировалось обустройство 222 детских площадок по программе губернатора и еще 11 уникальных площадок в парках культуры и отдыха.

«Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Подмосковье в течение двух лет ведется комплексная работа по благоустройству. Благодаря этому регион также лидирует в рейтинге Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды».

«Программа благоустройства комплексно оказывает влияние на жителей всех городов Московской области, начиная с территорий повседневного пользования жителей (дворы, скверы), заканчивая территориями для полноценного активного отдыха местных жителей и гостей Московской области (набережные, парки, пешеходные улицы)», - подчеркнул Хайкин.

Помимо дворовых территорий в 2019 году также запланировано благоустроить 54 общественных пространства.