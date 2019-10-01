РИАМО - 1 окт. Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик достигли 8 баллов из десяти возможных, дорожная ситуация улучшится после 21:00, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения трафика на МКАД практически по всему периметру. Стоят Садовое кольцо, ТТК, проспекты Кутузовский, Мира, Ленинградский, Андропова, Вернадского, улица Профсоюзная. Сложная дорожная ситуация на Крымском, Большом Каменном, Большом Краснохолмском мостах, Кремлевской набережной.

Серьезные затруднения движения также есть в районах Марьина Роща, Нагатинский Затон, Раменки, Гагаринский, Проспект Вернадского.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, к 21:00 — в 4 балла.