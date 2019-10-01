РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. В связи с проведением плановых работ 2 октября с 9:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах Вокзальная, Лесная, Луговая, Октябрьская, Рощинская», – говорится в сообщении.

Отключение электричества ожидается в микрорайоне Барыбино на улицах Куйбышева, Советская, Пушкина, Чкалова, Макаренко, Петровская, Победы, 1-я Вокзальная, Генерала Белова, а также в деревнях Караваево и Уварово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – отмечается в сообщении.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «МОЭСК» в раздел «Плановые отключения» или позвонить по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.