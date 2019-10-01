РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В Подольске все желающие смогут научиться танцевать вальс и принять участие в Рождественском балу в усадьбе Ивановское, сообщается в группе «МУ «Дворец молодежи» (г.о. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце молодежи начинается подготовка к балу в усадьбе Ивановское, который учреждение проводит уже не первый год. Приглашаем всех желающих научиться танцевать вальс, полонез, польку. Обучение будет проходить каждую пятницу в 15:00 в фойе Дворца молодежи», – говорится в сообщении.

В ходе занятий все желающие смогут освоить простейшие танцевальные движения и принять участие в Рождественском балу. Посещение всех танцевальных мастер-классов обязательно, также у участников должны быть в наличии костюм или платье, соответствующие эпохе. Записаться можно у администратора Дворца молодежи.