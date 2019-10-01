РИАМО - 1 окт. Врачи Боткинской спасли пациентку, у которой развилось опасное заболевание, поражающее серое вещество головного мозга, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«27-летняя Вероника почувствовала ничем не объяснимые чувства страха и тревогу. Ночью девушка не спала, слушала музыку, а утром беспокойства усилились: не хотела никуда отпускать мужа, вела себя словно испуганный маленький ребенок. Такое странное поведение насторожило родственников, но они не стали никуда обращаться», — говорится в сообщении.

На следующий день появился новый симптом — сильная дрожь. Усилилось чувство паники и страха, женщина упала в обморок. Родственники вызвали медиков, пациентку отвезли в фельдшерский пункт по месту жительства в Подмосковье. Веронике стало лучше, она вернулась домой, но бессонница, температура и странности поведения никуда не делись. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу.

У девушки появилась заторможенность, сонливость, дезориентация в собственной личности, месте, времени, отсутствовала реакция на обращенную к ней речь. Веронику перевели в неврологическое отделение центральной районной больницы города, она уже не могла дышать самостоятельно. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких.

Доцент кафедры общей неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования кафедры Елена Васенина приехала к пациентке. Она проанализировала симптомы и предположила, что у женщины аутоиммунный энцефалит. Для дообследования и уточнения диагноза пациентку перевели в городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина.

Веронике сделали МРТ головного мозга, проанализировали спинномозговую жидкость – изменений не выявили. В итоге на консилиуме врачи предположили, что у женщины патология яичников, которая могла повлиять на развитие аутоиммунного энцефалита. МРТ органов малого таза и гинекологи больницы это предположение подтвердили.

Иммунногистохимический анализ показал, что это доброкачественные тератомы. Опухоль удалили, при этом репродуктивные функции удалось сохранить. Вскоре молодая женщина восстановилась и через некоторое время ее выписали.

«Аутоиммунный энцефалит поражает серое вещество головного мозга. При таком заболевании у человека в течение нескольких дней и недель развиваются сильные нарушения памяти, психоз и, как следствие, появляется неадекватное поведение. Симптомы связаны с образованием антител к собственным нервным клеткам. Это сложно выявляемое неврологическое заболевание, в большинстве случаев – со 100% летальностью, если вовремя не установить диагноз», — отмечается в сообщении.

При лечении перед врачами стоит очень сложная задача. Нужно пациента ввести в ремиссию и в кратчайшие сроки найти очаг болезни, иначе заболевание полностью поразить серое вещество головного мозга. Врачи Боткинской больницы с этим блестяще справились и вернули пациентку к жизни.