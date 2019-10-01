РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. В преддверии Дня учителя глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поддержал эстафету «Поздравь своего учителя», переданную ему в социальных сетях главой городского округа Мытищи Виктором Азаровым, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник в своих аккаунтах Ружицкий поздравил педагогов с наступающим праздником.

«Всегда говорил и не устану повторять: педагогом надо родиться. Это профессия, которую выбирают по призванию, по велению души. Именно такой была моя первая учительница – Анна Ивановна Мовчан. Искренне благодарен ей за терпение и труд, которые она не жалела, обучая и воспитывая нас. Ведь все, что закладывается в школе, остается с человеком на всю жизнь», – сказал Ружицкий.

Он пожелал учителям творческих успехов, здоровья, сил, благополучия, хороших и благодарных учеников.

«Спасибо вам за ваш профессионализм, за терпение, за преданность своему делу!» – заключил Ружицкий.

После этих слов он передал эстафету главе городского округа Котельники Андрею Булгакову.