РИАМО - 1 окт. Пассажиропоток «Мострансавто» в сентябре вырос на 5% до 39 миллионов человек по сравнению с августом, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В первый осенний месяц автобусами предприятия воспользовались на 1,8 миллиона пассажиров больше, чем в августе. С окончанием периода отпусков и началом нового учебного года возрастает популярность городских маршрутов, проходящих рядом с образовательными учреждениями и социально значимыми объектами», — говорится в сообщении.

Возросло почти в два раза количество поездок, оплаченных картами «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, до 2 миллионов в месяц.

На пассажиропоток также влияет обновление подвижного состава. Это позволяет минимизировать риски сходов транспортных средств с линии по техническим причинам, обеспечивает высокий процент выполнения рейсов.

Еще один фактор —внедрение новых пассажирских сервисов, например, оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Специалисты предприятия прогнозируют сохранение тенденции роста пассажиропотока до конца осени.