РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Пожилые жители подмосковного Красногорска смогут пройти мастер-классы по пользованию интернетом, их научат работать с сайтом госуслуг и общаться по скайпу, сообщается на официальном сайте МУ «Молодежный центр».

«Мы решили провести серию обучающих мастер-классов в молодежном центре, где наш молодой специалист Тимур Ханифаев в серии мастер-классов научит бабушек и дедушек пользоваться браузером и госуслугами, заводить свою почту», – говорится в сообщении.

Пожилым слушателям также расскажут, как избегать вирусов и «плохих» сайтов, научат пользоваться программами MS Office, общаться по скайпу.

«Первый вступительный мастер-класс пройдет 2 октября в 10:30 в компьютерном классе», – уточняется в сообщении.

Адрес молодежного центра: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1.