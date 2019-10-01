РИАМО - 1 окт. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ознакомился с работой индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске и рассказал о позитивном эффекте подобных площадок, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В индустриальном парке Брынцалов вместе с главой городского округа Владимиром Слепцовым осмотрел завод по производству автомобилей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», который был открыт в апреле 2019 года. Инвестиции в проект составили более 19 миллиардов рублей. Объем производства – до 25 тысяч машин в год.

«Открытие такого завода – это солидное подспорье для инвестиционного климата региона: на момент запуска было создано более 600 рабочих мест, а с сентября на заводе ввели вторую смену и добавили еще около 400», – отметил Брынцалов.

На заводе действует система наставничества, которая позволяет более опытным мастерам передавать знания новым сотрудникам. Сотрудники ездят в командировки в страны, где производственные площадки работают уже давно. Также специалистов для работы на этом заводе с 2017 года готовят в колледже «Подмосковье» в Клину.

Брынцалов отметил, что создание индустриальных парков – это успешное управленческое решение, позитивно влияющее на инвестиционную привлекательность региона. Инвестор избавлен от решения таких вопросов, как выбор и оформление земельного участка, получение технологических присоединений, создание объектов транспортной инфраструктуры. Это позволяет сократить время реализации проекта и сэкономить средства.

«Подмосковье является одним из регионов-лидеров в сфере промышленного производства: индекс промышленного производства в Московской области в январе-августе 2019 года составил 112,1%, в то время как аналогичный показатель в целом по России – 102,6%. А объем инвестиций в основной капитал в регионе только с января по июнь этого года превысил 373 милиларда рублей. Эти высокие показатели достигнуты, в том числе, за счет таких предприятий, как этот завод», – сказал спикер Мособлдумы.