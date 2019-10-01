РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. Адвокаты некоммерческой организации «Московская областная коллегия адвокатов» 7 октября проведут бесплатный прием для пенсионеров подмосковного Домодедова, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«7 октября, уже третий год подряд, адвокаты некоммерческой организации «Московская областная коллегия адвокатов» (НО МОКА), представленной в городском округе Домодедово 4 филиалами, совместно с представителем уполномоченного по правам человека в Московской области Ириной Машуковой приглашают пенсионеров на бесплатный прием», – говорится в сообщении.

Прием будет осуществляться по трем адресам в Центральном микрорайоне Домодедова: улица Коломийца, дом №6 (Домодедовский филиал НО МОКА) с 10:00 до 13:00; улица Корнеева, дом №12 (филиал №60) с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00; улица Советская, дом №17Б, владение «Элмос», 3 этаж (филиал №69).

Кроме того, с 15:00 до 17:00 прием пройдет в микрорайоне Авиационный, на улице Королева, дом №7/1 (территориальное управление микрорайона Авиационный) и в микрорайоне Северный с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 по адресу: Каширское шоссе, дом №7А, офис 101 на 1 этаже (филиал №62).

Основными вопросами пенсионеров остаются вопросы наследования, имущественные права и решение сложных жизненных ситуаций.