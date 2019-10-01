РИАМО - 1 окт. Жительница подмосковного Серпухова Рита Грачева собрала десятки восторженных комментариев в соцсетях к своим новым фото, на которых предстала в образах роковой красотки и воительницы.

Рита Грачева снискала народную любовь благодаря силе воли и жизнелюбию – после жестокого нападения собственного мужа девушка лишилась руки, однако инвалидность не мешает ей вести насыщенную жизнь. Рита не стесняется своей бионической руки и регулярно радует подписчиков «ВКонтакте» новыми фото.

На днях девушка поделилась профессиональными снимками, на которых предстала в трех разных образах: в декольтированном платье и шляпе, в белом пиджаке на голое тело и черном милитари-костюме. Пользователям больше всего понравился последний – Риту сравнили с ковбойшей, воином, Ларой Крофт и голливудским супергероем.

«Какая красивая Маргарита. В вас уживаются и детская простота, и женственность», - прокомментировала Екатерина Сушкевич.

Подписчики добавили, что Рита хороша в роли модели и вполне может сниматься в кино. Также в очередной раз девушку поблагодарили за вдохновение и мужественность.

«Не устаю поражаться и вдохновляться вами. Столько мужества, достоинства и чистоты в наше время редко встретишь. Браво», – написала Полина Совина.