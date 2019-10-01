РИАМО - 1 окт. Строители начали монтаж фасадов жилого дома, который возвели по программе реновации в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Монолитный односекционный дом строится по адресу: Изумрудная улица, владение 26А.

«Строители завершают устройство внутренних инженерных систем, выполняют внутренние отделочные работы и приступили к благоустройству прилегающей территории. Ввести дом в эксплуатацию планируется в этом году», - добавил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Строительство дома осуществляется по индивидуальному проекту. Всего здесь 120 квартир общей площадью 6476 квадратных метров.

Фасад жилого дома будет навесным и вентилируемым. Это значит, что внутри дома будет комфортный микроклимат и хорошая звукоизоляция.

Стены в комнатах оклеят белыми обоями на флизелиновой основе. Потолки покрасят латексными акриловыми красками. В санузлах установят ванны, унитазы, раковины, полотенцесушители, на кухнях — плиты и мойки. Стены санузлов будут отделаны керамической плиткой светлых тонов на всю высоту, а стены рабочей поверхности кухни на всю длину - фартуком из керамической плитки.

На полу в санузлах, а также на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах — ламинат не ниже 32-го класса. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты будут оснащены москитными сетками. Межкомнатные двери выполнят из слоеного шпона, а металлические входные двери утеплят.

Вход в подъезд сделают удобными для маломобильных граждан и родителей с детьми. Входную дверь оснастят домофоном.

На первом этаже дома разместятся нежилые помещения общественного назначения (магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции), а также будет оборудован центр информирования по переселению.

«Всего в районе Лосиноостровский по программе реновации новые квартиры получат жители 68 жилых домов. Для переселения подобраны семь стартовых площадок общей площадью 59,1 тысячи квадратных метров», — заключил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.