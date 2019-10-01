РИАМО - 1 окт. В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину открылась выставка «Аполлинарий Васнецов. Демьяново», на ней представлены 18 пейзажных работ, говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника П.И. Чайковского.

«Пейзажи Аполлинария Васнецова экспонируются в Клину не случайно. С 1902 по 1917 год художник проводил летние месяцы в Демьянове и его окрестностях. Впечатления, навеянные красотой природы, нашли отражение в прекрасных полотнах художника. От всей души мы благодарим руководство и научных сотрудников Государственной Третьяковской галереи за возможность показать жителям и гостям Клина гармоничную красоту замечательного места в Подмосковье», - отметил музея-заповедника Владимир Лисенко.

Выставка организована к 125-летию со дня основания музея-заповедника Чайковского. Кроме того, она посвящена истории усадьбы Демьяново и связанной с ней малоизвестной страницей пейзажного творчества Аполлинария Васнецова.

Третьяковку и музей Чайковского в Клину связывает история.

«Павел Третьяков и Петр Чаковский познакомились на свадьбе племянницы основателя галереи Прасковьи Коншиной и брата композитора Анатолия Чайковского. Это знакомство стало началом большой дружбы. А мы продолжаем традиции», - отметил заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Карпова.

На выставке в музее Чайковского представлены не только пейзажи Васнецова, но также архивные фотографии усадьбы, которые выделены из фондов двух музеев.

Аккордом торжественного открытия стал концерт классической музыки в исполнении участников Ассоциации лауреатов Международного конкурса имени Чайковского

Аккурат к выставке издали издан каталог «Пейзажи Аполлинария Васнецова. Демьяново», в котором собраны пейзажные работы мастера, созданные во время пребывания в Демьянове.