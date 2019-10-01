РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Жители подмосковных Люберец представили более 580 проектов на премии губернатора «Наше Подмосковье», они вошли в число самых активных участников презентации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Жители подмосковных Люберец вошли в число самых активных участников личных презентаций проектов премии губернатора «Наше Подмосковье». Они презентовали более 580 проектов», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В свою очередь глава Люберец Владимир Ружицкий подчеркнул, что в этом году от городского округа подано 2188 проектов. Среди них проекты благоустройства дворов и подъездов, благотворительные, волонтерские и экологические акции.

«Я благодарен жителям за активную позицию и желаю всем победы!» – добавил он.

По словам Ружицкого, количество жителей, вовлеченных в реализацию проектов, составило 4332 человека. Таким образом, в 2019 году муниципалитет вышел в лидеры по количеству жителей, вовлеченных в проекты.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» учреждена губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2013 году. Она присуждается за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области.