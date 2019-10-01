РИАМО – 1 окт. С 3 по 5 октября в Гостином дворе столицы состоится форум «Спорт/Туризм/Бизнес. Взгляд в будущее», в рамках мероприятия запланирован целый ряд сессий, пленарных заседаний, мастер-классов, Подмосковье на форуме представит глава Минспорта Роман Терюшков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день работы форума, 3 октября, пройдет стратегическая сессия министерства физической культуры и спорта Подмосковья «Спортивный менеджмент для поколения Z».

«Ее участниками станут министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, исполнительный директор управления привлечения и отбора талантов департамента HR-компетенций блока HR ПАО «Сбербанк» Людмила Самойлова, генеральный директор сети клубов Crocus Fitness Влад Петров, а также прославленные подмосковные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, чемпион России по BMX Артем Агарков, призер всероссийских и международных соревнований по скейтбордингу Ксения Маричева», – отмечается в сообщении.

Кроме того, среди спикеров будет спортивный видеоблогер Вадим Бабешкин.

Терюшков уверен, что практика обсуждения актуальных тенденций в области спорта на интерактивных площадках – это отличная возможность поделиться мнениями, опытом и кейсами для представителей разных направлений отрасли.

«Такие встречи проходят регулярно и со многими из спикеров мы уже не раз взаимодействовали за пределами форума. Подмосковные спортсмены участвуют в различных проектах, поддерживают популяризацию и развитие спорта. Им есть что сказать. Дискуссия объединяет представителей власти, спортивных функционеров и менеджеров, непосредственно самих спортсменов. Наверняка будут и вопросы, которые отражают мнение и потребности общества», – дополнил он.