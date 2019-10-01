РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В поселке Кузнечики подмосковного Подольска по просьбе местной жительницы произвели отлов двух бездомных собак, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак в поселке Кузнечики. Она отметила, что в поселке ходит стая бродячих собак, которая кидается на людей.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных в поселке Кузнечики и сообщает, что по данной информации был произведен отлов безнадзорных животных в количестве двух особей», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.