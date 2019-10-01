РИАМО - 1 окт. Подмосковье может оказать экспертную поддержку экспортерам молока в рамках The International Dairy Federation (Международней молочной федерации) после того, как Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) был официально принят в IDF, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Союзмолоко приняли в IDF на прошедшем в Стамбуле саммите организации. В Союзмолоко входят более 40 крупных производителей и переработчиков молока, сервисных компаний из Московской области. Среди них ООО «Мустанг Технологии Кормления», ЗАО АИС «Ферма роста», ОАО «Русское молоко» и другие.

«Вступление в Международную молочную федерацию позволит России расширить сотрудничество с зарубежными партнерами, внести свой вклад в разработку норм и регуляторных механизмов, во многом определяющих судьбу отрасли во всем мире, активнее продвигать и отстаивать интересы российских производителей и потребителей молока», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что регион как лидер по экспорту молока готов оказывать экспертную поддержку деятельности IDF и расширять возможности для экспорта российских компаний.

Национальный союз производителей молока выразил заинтересованность в работе над проблемами технического регулирования в молочной промышленности и при производстве продуктов смешанного состава с заменителями молочных жиров. В сфере интересов российской стороны также вопросы экологической повестки и контроля за содержанием антибиотиков в готовой продукции, продвижение молочной отрасли и борьба с мифами и предрассудками.

Обсуждение актуальных вопросов международного сотрудничества и решения проблем молочной отрасли состоится в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в доме правительства Московской области. Форум соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран.