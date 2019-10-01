РИАМО – 1 окт. Благодаря капремонту в многоквартирных домах Подмосковья становится теплее, использование сэндвич-панелей позволяет также сократить расходы на отопление, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Так, для утепления многоквартирных домов и повышения класса энергоэффективности с начала действия программы капитального ремонта на территории Подмосковья (с 2014 года) отремонтировано более 2,2 тысячи фасадов – в том числе с утеплением 222 домов.

«Кроме того, утеплено порядка 4 тысяч кровель и отремонтировано 3,2 тысячи инженерных систем, установлено 205 узлов учета тепла. В ходе проведения работ по капитальному ремонту и осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области применяется современная система утепления фасада с применением специализированных утепляющих навесных панелей», – отметил Пестов.

Он подчеркнул, что данная система позволяет в значительной степени повысить класс энергоэффективности здания. Немаловажным является то, что расходы на отопление в зимний период снижаются не менее чем на 30%, а благодаря малому весу сэндвич-панелей применение данной технологии возможно на объектах с высоким уровнем износа стен.

В 2019 году запланировано применение данной системы утепления фасадов в 215 многоквартирных домах на территории Московской области, дополнил отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

Кроме того, технология предусматривает круглогодичный монтаж, исключающий срыв сроков проведения работ и обеспечивает сжатые сроки реализации каждого проекта. Гарантирован также минимальный дискомфорт жителей при проведении ремонтных работ из-за высокой скорости монтажа. Технология предполагает минимальный объем сверления стен.

Она также исключает дальнейшую необходимость финансирования работ по поддержанию, текущему и капитальному ремонту фасадов зданий, а срок службы этих панелей составляет не менее 35 лет.

Применение этой технологии способствует созданию привлекательной и комфортной городской среды, формированию индивидуального «лица» целых поселков, микрорайонов, улиц, в связи с применением широкой цветовой гаммы при производстве панелей.

Для повышения энергоэффективности многоквартирных домов региона помимо ремонта и утепления фасадов под контролем Фонда капитального ремонта Московской области выполняются работы по утеплению кровли; установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов; замене оконных и балконных блоков в местах общего пользования, а также входных дверей в подъезды.