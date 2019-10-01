РИАМО - 1 окт. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Богородском городском округе, не оплатившего штраф в установленный срок, вместе с тем, сумма штрафа была уменьшена в связи с тяжелым материальным положением предпринимателя, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москва, Московской и Тульской областям.

Во время проверки на участке площадью 0,26 гектара, принадлежащего Игруновой Т.В., выявили нарушение земельного законодательства, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

«Собственника привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – отмечается в сообщении.

В июне 2019 года за неуплату административного штрафа в срок в отношении Игруновой составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дела направили в судебный участок №292 Электростальского судебного района Московской области для принятия решения.

В августе 2019 года решением мирового суда постановление управления изменено путем снижения административного штрафа с 30 тысяч рублей до 5 рублей, в связи с тяжелым материальным положением Игруновой.