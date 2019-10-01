РИАМО – 1 окт. Спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО) №28 Можайского городского округа 30 сентября нашли и вывели из леса заблудившуюся женщину, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Старший смены поисково-спасательного отряда Дмитрий Чернявский пояснил, что около 13:00 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «112» обратились родственники потерявшейся.

«Обеспокоенные родственники рассказали, что пару часов назад женщина ушла в лес за грибами и потерялась. Инцидент произошел в лесном массиве в районе СНТ «Ружаночка» Рузского городского округа», – заявил Чернявский.

Он также добавил, что в то время, когда дежурная смена спасателей прибыла к предполагаемому месту нахождения заблудившейся, у опушки леса их ждал взволнованный родственник.

«Мужчина сообщил, что некоторое время назад он отвез женщину к этому месту, после чего она самостоятельно пошла в лес собирать грибы и спустя несколько часов сообщила по телефону, что потеряла ориентир и не может понять в каком направлении ей двигаться. Также мужчина добавил, что пострадавшая имеет инвалидность, у нее сахарный диабет и больные суставы», – дополнил спасатель.

С пострадавшей удалось связаться по телефону. Женщина рассказала, что рядом с ней с одной стороны болотистая местность, а с другой она слышит шум автомобильной дороги.

Спасатели приняли решение, что будут подавать звуковые сигналы с разных мест до тех пор, пока пострадавшая их не услышит. К счастью, после нескольких попыток, женщина сообщила по телефону, что услышала далекий сигнал.

Далее работники ПСО прочесали предположительный район местонахождения женщины и спустя некоторое время заблудившуюся обнаружили. Спасатели вывели ее из леса и передали родственнику, от медицинской помощи она отказалась.