РИАМО - 1 окт. В Новомосковском административном округе столицы построят новый детский сад, рассчитанный на 200 мест, уже выдано соответствующее разрешение на строительство, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Детский сад возведут в районе деревни Румянцево на участке №17/1. Здание сделают трехэтажным, в нем сможет разместиться восемь групп.

«Здесь новая застройка, и детский сад необходим. Садик построит инвестор за собственные средства. Срок действия разрешения на строительство – до мая 2020 года», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании будут оборудованы раздевалка, игровая комната и спальная, буфет и санузел. Также проектом предусмотрены два непроходных зала для занятий музыкой и физкультурой, специальная кружковую, методический кабинет. Также в здании будет своя прачечная и медпункт.

Прилегающую к детсаду территорию благоустроят, на ней появятся игровые и спортивные площадки для защиты детей от солнца и осадков установят теневые навесы. Также будет проведено комплексное озеленение — здесь разобьют цветники и высадят деревья. Для хранения колясок, санок, велосипедов выделят специальное место у главного входа.