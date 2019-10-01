РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 окт. Жителям Балашихи разъяснили особенности регистрации садовых и жилых домов на земельном участке по «дачной амнистии», которую продлили до 1 марта 2021 года, недвижимость можно поставить на учет в упрощенном порядке, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Ежегодная осенняя встреча с председателями и активистами СНТ Балашихи прошла во вторник в общественной палате горокруга. На ней помимо Лаврякова присутствовали исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, представители Балашихинского филиала Московского областного БТИ, налоговой инспекции, общественники.

«Сегодня прошла очередная встреча, которую мы традиционно проводим осенью с садоводами и дачниками на территории Московской области. Мы информируем их об упрощенной регистрации жилых и садовых домов по «дачной амнистии», – сказал Лавряков.

Он добавил, что в августе текущего года вышли поправки в законопроект о ее продлении до 1 марта 2021 года.

«Времени не так много, чтобы в максимально короткие сроки помочь зарегистрировать права садоводам и дачникам по упрощенному порядку. Поэтому на местах мы и разъясняем собственникам, какие документы нужны и куда обращаться в том или ином случае», – отметил Лавряков.

По его словам, у собственников есть возможность зарегистрировать садовые и жилые дома на землях СНТ без разрешительной документации на строительство – по техническому плану и декларации, а также легализовать жилые дома на землях ИЖС и ЛПХ через уведомления о намерении и завершении строительства, если они построены без градостроительных нарушений.

«Основная цель – вовлечение объектов капитального строительства в налоговый оборот без увеличения дополнительной нагрузки на граждан. С 2016 года на территории городского округа Балашиха нам удалось вовлечь около 5 тысяч объектов капитального строительства», – отметил Лавряков.

В ходе встречи ее участники также обсудили вопросы земельного права, инфраструктуры, налогообложения и другие.

Член Общественной палаты Балашихи Петр Попов отметил, что в ходе мероприятия были подведены итоги кампании, связанной с завершением публичных слушаний по правилам землепользования и застройки.

«В ноябре мы вновь встретимся, чтобы обсудить поправки в генеральный план городского округа Балашиха, связанный с определением границ СНТ», – заключил Попов.