РИАМО - 1 окт. Гендиректор одной из столичных фирм лишился более 700 тысяч рублей, после того как заключил с мужчиной устный договор на поставку куриных яиц, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

«Мужчина заключил устный договор с гражданином о поставке 350 коробок куриных яиц на сумму 701,3 тысячи рублей, которые и передал гражданину. До настоящего времени свои обязательства он не выполнил, лишь 24 сентября перевел на счет генерального директора 49 тысяч рублей, после чего встреч избегал, а деньги не возвратил», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.