РИАМО - 1 окт. Мужчина, напавший на сотрудник СК РФ в Москве, назвал причины, которые толкнули его совершить преступление, его задержание и разговор с сотрудниками правоохранительных органов сняли на видео, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преступление было совершено во вторник днем у приемной ведомства в Техническом переулке. Мужчина с ножом напал на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета полковника Владислава Капустина. На кадрах видно, как задержанный рассказывает о своих мотивах.

«Потому что вы мое заявление выкидываете. Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках, торговала, все деньги мне отдавали, в институте меня учила. И что я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся», — сказал задержанный.

Мужчина имеет разряд по боксу, был замечен за порчей имущества. Источник издания сообщил, что он ломал двери соседям, вламывался к ним с топором, подавал в суд на мать. Он страдает шизофренией, не менее пяти раз был госпитализирован, в том числе принудительно.

Пострадавший офицер СК был экстренно госпитализирован для проведения операции, но его жизнь спасти не удалось.

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