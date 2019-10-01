РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к строительству площадки с тренажерами в Детском парке культуры и отдыха, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. На территории Детского парка культуры и отдыха во вторник, 1 октября, начались работы по строительству площадки с тренажерами и элементами воркаут», – говорится в сообщении.

В ближайшее время на территории парка планируется начать работы и по строительству новой детской игровой площадки.