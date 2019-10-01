РИАМО - 1 окт. В подмосковном Клину прошло ежегодное собрание председателей садоводческих товариществ (СНТ), в ходе которого обсудили вопросы продления «дачной амнистии», говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В собрании приняла участие заместитель начальника Клинского отдела управления Росреестра по Московской области Ольга Кортунова.

«Перед дачниками выступили заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, первый заместитель главы администрации Клина Эдуард Каплун, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев и другие», — говорится в сообщении.

В ходе собрания обсудили вопросы продления действия «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года, нововведения в законах «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости», вступившие в силу 16 сентября 2019 года, а также процесс перевода садового дома в жилой.

В конце встречи сотрудники различных ведомств ответили на вопросы представителей садоводческих и дачных товариществ.