РИАМО - 1 окт. Московская объединенная энергетическая компания не будет отключать систему центрального отопления, несмотря на повышение температуры на улице, сообщается в Facebook-аккаунте МОЭК.

«В условиях кратковременного потепления работа централизованной системы теплоснабжения не прекращается, а переводится на минимальные параметры по давлению и температуре», - говорится в сообщении.

Энергетики пояснили, что для технически корректного отключения отопления требуется порядка трех дней, еще столько же времени потребуется для нового запуска тепла.

«Поэтому при потеплении с источников тепла в магистральные сети (не в батареи!) поступает теплоноситель температурой 75-77 градусов (при обычных зимой 100-110 градусов), а давление понижается до 7-9 атмосфер при характерных для зимы 11-14 атмосферах. Понижение температуры теплоносителя в магистральной сети менее 75 градусов невозможно из-за необходимости нагрева горячей воды до 60 градусов», - добавляется в публикации.

При этом в текущий период в квартирные радиаторы поступает теплоноситель с температурой 40-45 градусов.

На центральных тепловых пунктах работа системы теплоснабжения регулируется автоматически в соответствии с температурой наружного воздуха. Если в конкретных домах слишком сильно топят, то следует обратиться в управляющую компанию. Именно УК занимаются эксплуатацией внутридомовых систем теплопотребления и обязаны провести их наладку.

В этом году отопительный сезон в Москве стартовал досрочно. На социальных объектах тепло дали 20 сентября, в жилом и промышленном фонде - с 23 сентября.

Ранее синоптики сообщали, что на этой неделе в Московском регионе будет дождливо и тепло, температура превысит норму. Днем 3 октября может потеплеть до плюс 19 градусов.