РИАМО - 1 окт. Во взрослой поликлинике Щелковской районной больницы №2 введен в работу новый аппарат ультразвуковой диагностики, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Аппарат УЗИ предназначен для проведения абдоминальных исследований в акушерстве и гинекологии, исследований сосудов, в кардиологии, маммологии, неврологии, онкологии у взрослых», - рассказал директор Щелковской районной больницы №2 Дмитрий Логинов.

Аппарат поступил по программе «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость этого медицинского оборудования составляет более 8 миллионов рублей.