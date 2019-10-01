РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 окт. С улиц подмосковного Королева за минувшую неделю эвакуировали семь бесхозных автомобилей, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

Брошенные авто занимают парковочные места, портят вид города и мешают уборке.

«В Королеве эвакуацией бесхозного транспорта без государственных номеров занимается МБУ «Автобытдор», сотрудники которого за прошедшую неделю вывезли с улиц города 7 автомобилей», – говорится в сообщении.

Заявку на вывоз бесхозного автомобиля можно подать в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7(499)929-99-99, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».

В случае, если на машине сохранился госномер, необходимо обращаться в ГИБДД.