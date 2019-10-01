РИАМО – 1 окт. В доме правительства Подмосковья стартовал III съезд терапевтов региона, который объединит 2,5 тысячи терапевтов, врачей общей практики, гериатров, педиатров, кардиологов, онкологов, гематологов, фтизиатров, пульмонологов, аллергологов и других врачей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«На данный момент в системе здравоохранения Подмосковья работают свыше 14 тысяч специалистов первичного звена, в том числе более 3 тысяч врачей-терапевтов. Одной из главных задач на сегодняшний день стоит привлечение кадров, создание достойных условий труда для медицинских работников. Только с начала года в Подмосковье пришли работать 355 специалистов первичного звена», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Участники съезда примут участие в работе симпозиумов, заседаний, посвященных диагностике, профилактике, новым методам лечения различных заболеваний, обсудят интересные клинические случаи.

«Съезд терапевтов Московской области позволяет понять, что предлагают наши ведущие специалисты, лекторы, известные на всю Россию, что предлагают наши зарубежные гости. Эти знания - хороший посыл для каждого доктора, работающего в этом направлении», – добавила первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Подмосковья Наталья Санина.

Она добавила, что на съезде рассмотрят случаи болезни особо трудных пациентов, где требуется разбор нескольких специалистов. Резолюцией съезда будут предложения для регионального Минздрава.